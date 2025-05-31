Alanya'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.K'nin kullandığı 07 ET 567 plakalı midibüs, Tosmur Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda Ümit Karakoyunlu idaresindeki 07 BRC 752 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karakoyunlu, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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