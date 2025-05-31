Alanyaspor-Sivasspor maçın ardından

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında evinde Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, sezonu galibiyetle bitirmiş olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde kalmayı geçen hafta garantilemelerine rağmen sezonu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Önceki maçlarda yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlatan Pereira, "Bu seriyi bozmamış olmak ve sezonu galibiyetle bitirmiş olmak bizim için çok önemliydi. Maça da çok iyi başladık. Maçı başından sonuna kadar tamamen biz domine ettik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. O yüzden oyuncularımın performansından memnunum. Sezonun son maçı olmasına rağmen öz güvenli ve ciddi bir oyun ortaya koydular. Bu güzel sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Pereira, oyuncularının maç öncesi konuştukları oyun planını sahaya doğru şekilde yansıttığını kaydederek, "Oyuncularım işleri düzgün ve ciddi yaptığında her zaman iyi sonuçlar alıyorlar. Bu yüzden onları bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.