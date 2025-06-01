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        8. Antalya Akra Caz Festivali, Fazıl Say'ın konseriyle sona erdi

        Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nin, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:55
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        8. Antalya Akra Caz Festivali, Fazıl Say'ın konseriyle sona erdi
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        Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nin, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın konseriyle sona erdi.

        Akra Otelleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) ulaşım sponsorluğunu üstlendiği festival, 14-31 Mayıs tarihlerinde caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturdu.

        Festivalin kapanışı, Fazıl Say'ın "Piyano Başında 50 Yıl" temalı konseriyle yapıldı. Say'a, caz aranjmanlarında davulcu Ferit Odman eşlik etti.

        Fazıl Say, sahnede yaptığı konuşmada, "Ferit Odman gibi cazın büyük bir üstadı ve bu kadar yaratıcı bir sanatçıyla aynı sahnede olmak büyük mutluluk. Akra Hotel ailesinin caz festivali ile bu kente ve bizlere yaşattığı bu güzellikleri Türk kültür hayatına armağan etmeleri benim için büyük bir değer." ifadelerini kullandı.

        Festivalde ayrıca, 17 albümü ve Grammy adaylığı bulunan trompetçi Ibrahim Maalouf, Grammy ödüllü vokalist ve multi-enstrümantalist Richard Bona, caz vokalinin önde gelen isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue, R&B, blues, pop ve cazı harmanlayan Melody Gardot, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara ile saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalist Fantine sahne aldı.

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