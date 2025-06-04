Antalya'da öğrencilere "Geçmişten Geleceğe Vakıf Bilinci" eğitimi verildi

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vakıf kültürünün tanıtılması amacıyla öğrencilere, "Geçmişten Geleceğe Vakıf Bilinci" eğitimi verdi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği etkinlik kapsamında Kepez ilçesinde Kepez Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilere vakıf kültürü hakkında bilgi verildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Mevlana Çakıral, AA muhabirine, gelecek nesillere vakıfların geçmişi, bugünü ve yarını hakkında eğitim düzenlediklerini, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzalanan protokol sayesinde okullardaki öğrencilere vakıfların önemini anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kurdukları vakıf akademisiyle eğitimlere üniversite gençlerinden başlayarak ilkokul dördüncü sınıflara kadar bütün çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çakıral, "Çocuklara vakıf kültürünü öğretmek için 2024 Kasım'da çalışmalara başladık. Kısa süre içinde 3 bin çocuğumuza vakıfların dünü, bugünü ve yarınını anlattık. Vakıflarımızın geçmişte ve günümüzde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, neler yaptığımızı görsellerle ifade ettik." dedi.