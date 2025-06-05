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        Kuraklıktan etkilenen Antalya'daki Yeşil Göl eski günlerine kavuştu

        TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve kar sularından beslenen yağışların azalmasıyla güz döneminde dip seviyeleri gören Yeşil Göl, kış dönemi yağışları ve karların erimesi ile eski günlerine geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:46
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        Kuraklıktan etkilenen Antalya'daki Yeşil Göl eski günlerine kavuştu
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        TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve kar sularından beslenen yağışların azalmasıyla güz döneminde dip seviyeleri gören Yeşil Göl, kış dönemi yağışları ve karların erimesi ile eski günlerine geri döndü.

        Batı Torosların ikinci yüksek tepesi 1990 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde yer alan Yeşil Göl, Kaş, Elmalı ve Demre ilçelerinin bazı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Meyve bahçelerinin sulamasında da kullanılan göl suyu, geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle çekilirken, kış dönemi yağışları ve karların erimesiyle yeniden dolmaya başladı.

        Gölü ziyarete gelen Dilruba Demirci, AA muhabirine, Yeşil Göl'ün kışın kuraklığa yenik düştüğünü gördüklerinde çok üzüldüğünü söyledi.

        Yeşil Göl'ün eski haline geri dönmesinin sevindirici olduğunu belirten Demirci,"Yeşil Göl’ün eski ihtişamlı haline dönmesi bizleri çok mutlu etti. Bu göl bizim hem içme hem de sulama kaynaklarımızı besleyen önemli kaynaklardan. Adından da anlaşılacağı gibi yeşilin her tonunu barındıran büyüleyici bir manzarası var." dedi.

        Burdur'dan gelen Ali Şengül ise Türkiye'nin birçok bölgesini gezdiğini ancak Yeşil Göl'ü ilk kez gördüğünü kaydetti.

        Bölgenin havasının ve manzarasının etkileyici olduğunu vurgulayan Şengül, "Buranın havası bir başka. Cennet gibi doğası ve yeşilliği çok hoşumuza gitti. Burası bizim yaşadığımız yerlerden çok güzel. Bu sene yağmurların fazla yağması ile göl dolmuş. Bizim Burdur gölü çekildi, Eğirdir Göl'ü de aynı kaderi yaşıyor. İnşallah burası böyle kalır." diye konuştu.

        Bölgede yaşayan Mustafa Demirci ise Akdağın 1800 rakımlarında bulunan gölün kendileri için önemli olduğunu, tarım, turizm, içme ve sulama ihtiyaçlarını karşılayan bir hazine olduğunu ifade etti.

        Kışın Yeşil Göl'ün suyunun tamamıyla çekildiğini anlatan Demirci, "Hatırladığım kadarıyla 80'li veya 90'lı yılları arasında böyle bir kuraklık yaşanmıştı. Geçen yıl kış ayı kurak geçtiği için dağlardaki su gölü besleyemedi. Bu yıl ise son zamanlarda kar yağışı ve yağmurların iyi geçmesinden dolayı gölün suyu geriye geldi." diye ifade etti.

        Demirci, Temmuz ve Ağustos aylarının bölgede sıcaklığın yüksek olduğunu anlatarak, sıcaktan bunalan vatandaşların bölgeye gelerek serinleyip nefes aldığını dile getirdi.

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