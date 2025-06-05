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        Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla tedbirler artırıldı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde trafikte 4 bin 377, asayişte 20 bin 21 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:25
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        Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla tedbirler artırıldı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde trafikte 4 bin 377, asayişte 20 bin 21 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Şahin, Valilik'te düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki mayıs ayı asayiş olayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Şahin, kurbanların belirlenen yerlerde kesilmesi ve atıkların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi için denetimlerin sıkı bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Ormanlara giriş ve ateş yapmak suretiyle piknik yapılmasına ilişkin yasağın devam ettiğini hatırlatan Şahin, herkesin bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

        Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için de tedbirlerin artırıldığını aktaran Şahin, "Trafik alanında günlük 688 olmak üzere 4 bin 377 emniyet ve jandarma personelimiz, asayiş hizmetleri kapsamında da günlük 3 bin 999 olmak üzere 20 bin 21 personelimiz sahada olacak." dedi.

        Şahin, şehir içi radar uygulamalarının, denetimlerinin de devam edeceğini bildirdi. Ayrıca yolcu otobüslerinde gizli yolcu uygulamasını da hayata geçireceklerini belirterek, bayram tatili süresince ağır tonajlı araçlara da belli kısıtlamalar getirildiğini ifade etti.

        Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 896 trafik kazası meydana geldiğini ve 1 kişinin vefat ettiğini, 529 kişinin de yaralandığını anımsatan Şahin, tüm bu tedbirlerle trafik kazalarını minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Vali Şahin, toplantıda kaçakçılıkla mücadele kapsamında mayısta 338 şüpheliye işlem yapıldığını, şüphelilerden 39'unun tutuklandığını kaydetti.

        Asayiş suçları kapsamında geçen ay 10 bin 625 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 97,6'sının aydınlatıldığını söyleyen Şahin, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik 708 operasyonda 785 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 90'ının tutuklandığını belirtti.

        Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 41 kilo 873 gram skunk, 25 kilo 376 gram metamfetamin, 7 kilo 225 gram bonzai, 7 kilo 539 gram esrar, 11 kilo 632 gram kokain, 2 kilo 615 gram eroin, 6 gram afyon sakızı, 9 bin 799 sentetik ecza, 478 ekstazi ve 211 kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.

        Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 7 operasyon yapıldığını anlatan Şahin, 12 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin adli kontrol şartıyla, 2 kişinin savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldığını ve 1 kişinin firari olarak arandığını belirtti.

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdürü İlker Arslan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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