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        Yenilebilir çiçekler, lüks restoranların menülerini süslüyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da yetiştirilen yenilebilir çiçekler, lüks restoranların, 5 yıldızlı otellerin menülerine hem lezzet hem renk katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:22
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        Yenilebilir çiçekler, lüks restoranların menülerini süslüyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da yetiştirilen yenilebilir çiçekler, lüks restoranların, 5 yıldızlı otellerin menülerine hem lezzet hem renk katıyor.

        Tarımda zengin ürün yelpazesine sahip Antalya, tropikal meyvelerin yanı sıra yenilebilir çiçek üretimiyle de ön plana çıkıyor.

        Sera ortamında yetiştirilen latin, beyaz-mor viola, erik, menekşe, "elektrik" (elektrik adı verilen çiçek), deniz yıldızı, karanfil, suzi, kadife, aslanağzı, kral tacı, kabak, şebboy, kristal gibi farklı türlerdeki 40 çeşit yenilebilir çiçek, yemeklere, tatlılara ve salatalara farklı bir lezzet sunuyor.

        Hem göze hem damağa hitap eden çiçekler, lüks restoranların, 5 yıldızlı otellerin aşçılarının da vazgeçilmezi haline geldi.

        Yaş sebze ve çiçek üretimi yapan firmanın 5. kuşak temsilcisi ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, AA muhabirine, yenilebilir çiçek üretimine 2011'de 2-3 çeşitle başladıklarını ve şu anda 40 çeşit ürüne ulaştıklarını söyledi.

        Firma olarak AR-GE çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve farklı türleri denediklerini dile getiren Erüst, yenilebilir çiçek serüveninin de babasının yurt dışı seyahatinde görmesiyle başladığını belirtti.

        Yaklaşık 14 yıldır üretim yaptıklarını belirten Erüst, yenilebilir çiçeklere talebin her geçen yıl arttığını kaydetti.

        Antalya'da 12 ay boyunca üretim yapabildiklerini ve bu şekilde talepleri karşıladıklarını anlatan Erüst, "Şeflerimiz tabak süslemelerinde, lezzet artırmada bu çiçeklerimizi kullanıyor. Erik çiçeği, erik tadında bir mayhoşluk tadı veriyor, menekşe çiçeği tabaklara renk katıyor." dedi.

        Çiçeklerin narin olduğunu ve koparıldıklarında kısa sürede tüketilmesi gerektiğini belirten Erüst, bazı türlerde raf ömrünü uzatacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Normalde 6 gün raf ömrü bulunan menekşe çiçeğini, kurutma yöntemiyle 30 güne çıkardıklarını söyleyen Erüst, özellikle düğünlerde pasta süslemelerinde beyaz kremanın üzerine kurutulmuş çiçekler kullanıldığını ifade etti.

        - Şefler, misafirlerine Anadolu yemeklerini çiçeklerle sunuyor

        Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu da yenilebilir çiçek ve mikro filiz tohumların son dönemlerde yemeklerde kullanımının arttığını söyledi.

        Kendisinin de hem görsel hem aroma açısından yenilebilir çiçekleri çok sık kullandığını dile getiren Gökmenoğlu, dışarıdan sadece bir dekormuş, süsmüş gibi görünen çiçeklerin tabağa lezzet de kattığını, özellikle tatlı ve balık ürünlerinde sıklıkla kullanıldığını kaydetti.

        Bu durumun ilgi çekici olduğunu anlatan Gökmenoğlu, "Misafirlerin çok dikkatini çekiyor, etin yanında çiçek görüyor, bize 'Bu yenilebiliyor mu?' diye soruyor. Biz de yenilebildiğini ve lezzet için koyduğumuzu söylüyoruz. Şaşırıyorlar ve oldukça da beğeniyorlar. Zaten yenilemeyen hiçbir şey tabakta olmaz." dedi.

        Çiçeklerin Türk mutfağına zenginlik kattığını ifade eden Gökmenoğlu, bazı Anadolu yemeklerini çiçek sunumlarıyla süsleyerek misafirlere ikram ettiklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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