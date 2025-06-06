Alanya'da sahibinden kaçan kurbanlık keçi plaja girdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık keçi, Kleopatra Plajı'na girdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık keçi, Kleopatra Plajı'na girdi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren belediyeler tarafından belirlenen alanlarda ve farklı noktalarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
Sahibinden kaçan bir kurbanlık keçi ise Kleopatra Plajı'na girdi. Sahilde güneşlenen turistlerin yanında dolaşan keçi, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.
Keçinin sahildeki görüntüsü şaşkınlığa neden oldu.
Öte yandan keçinin sahildeki hali, bir vatandaşın cep telefonuyla da görüntülendi.
Görüntülerde keçinin şezlongda yatan turistlerin yanına gittiği, kumsalda yürüdüğü görüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.