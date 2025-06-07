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        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, bir grup yunusun sürpriz gösterisiyle heyecan yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:30
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        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, bir grup yunusun sürpriz gösterisiyle heyecan yaşadı.

        Tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı bir grup turist, Alanya Kalesi açıklarında tekneye eşlik eden yunusları fark etti.

        Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman tekneyle yarışan yunusları turistler alkışlarla ve sevinçle izledi.

        Yunusların keyifli gösterisi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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