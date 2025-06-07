Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, bir grup yunusun sürpriz gösterisiyle heyecan yaşadı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, bir grup yunusun sürpriz gösterisiyle heyecan yaşadı.
Tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı bir grup turist, Alanya Kalesi açıklarında tekneye eşlik eden yunusları fark etti.
Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman tekneyle yarışan yunusları turistler alkışlarla ve sevinçle izledi.
Yunusların keyifli gösterisi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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