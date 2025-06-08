Antalya'da Azerbaycanlı dışavurum sanatçısının eserleri sergilenecek

"Velhasıl" sergisi izleyiciye derinlikli bir görsel ve duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dışavurumcu sanat anlayışıyla dikkati çeken Azerbaycanlı ressam Cebrailoğlu'nun eserleri sergilenecek.

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