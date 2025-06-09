Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kuzdere Mahallesi Karataş mevkisinde yerleşim yerinin arasındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Kemer Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeri ile belediye personeli, söndürme çalışmasına destek verdi.
Alevler, evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.