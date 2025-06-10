Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Özgeçmişi okunan Bozkurt'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderildi.

Törene, Bozkurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

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