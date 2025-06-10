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        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

        Antalya'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:24
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        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
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        Antalya'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı.

        Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Yemliha Bozkurt (49) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Bozkurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

        Özgeçmişi okunan Bozkurt'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderildi.

        Başpolis Bozkurt, dün akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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