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        Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 15'i Batı Akdeniz'den

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılın 5 ayında gerçekleştirilen mermer ihracatının yüzde 15'i, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:02
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        Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 15'i Batı Akdeniz'den
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılın 5 ayında gerçekleştirilen mermer ihracatının yüzde 15'i, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'den yapılan 744 milyon 628 bin dolarlık mermer ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 3,58'lik artışla 771 milyon 290 bin dolara yükseldi.

        En fazla mermer ihracatı 193 milyon 743 bin dolarla ABD'ye yapıldı. ABD'yi 129 milyon 791 bin dolarla Çin, 44 milyon 455 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

        - BAİB'ten 116 milyon dolarlık mermer ihracatı

        BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, mermer üretimi ve ihracatı konusunda bölgenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Yılın 5 ayında BAİB'den 116 milyon 45 bin dolarlık mermer ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu rakamın, Türkiye'nin ihracatının yüzde 15'ini oluşturduğunu bildirdi.

        Bölgeden en fazla Çin'e mermer ihracatı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu yıl 5 aylık dönemde Çin'e 55 milyon 101 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İkinci sırada 13 milyon 829 bin dolarla Suudi Arabistan, üçüncü sırada da 12 milyon 221 bin dolarla ABD yer aldı." dedi.

        - Sektör Suudi Arabistan ve ABD'ye yöneldi

        Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve ABD pazarlarında bu yıl önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade etti.

        Suudi Arabistan'a mermer satışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,51, ABD'ye de yüzde 27,30 artış gerçekleştiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        "Ülkeler arasındaki ilişkilerin iyi olması ve ticari heyet ziyaretlerin meyvelerini almaya başladık. Mermer ihracatında son dönemde en fazla artışı Suudi Arabistan ile ABD'de yaşıyoruz. Bizim için iki ülke çok önem arz etmeye başladı. Suudi Arabistan'da yeni kurulacak yerleşim yerleri için bizim mermere talep geliyor. ABD'de de farklı eyaletlere ticari heyet ziyaretleri düzenliyoruz. Bölgeden mermer ihracatında 5-6 yıl önce birkaç milyon dolardan bahsederken şu anda 100 milyon doların üzerine çıkmış durumdayız, daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyoruz."

        Başkan Çavuşoğlu, bölgede üretilen mermerin kaliteli olduğunu ve bu açıdan da talep edildiğini belirtti.

        Bölgeden sadece blok değil, katma değerini artıran işlenmiş mermer satışlarının da artmaya başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, her iki alanda da rekabet güçlerinin artmaya başladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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