Antalya'da yerleşim yerine inen kurt güvenlik kamerasında
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerinin yakınına inen kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçede 1700 metre yükseklikteki Akarca Yaylası'nda evlerin önünde gezinen kurt, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntüde, kurdun önce merada daha sonra da etrafı çitlerle çevrili ve bahçe sulamak için havuz bulunan evin önünde gezinmesi yer aldı.
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