Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Türk Kızılayın kuruluşunun 157. yılı törenle kutlandı

        Türk Kızılayın kuruluşunun 157. yılı, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Türk Kızılayın kuruluşunun 157. yılı törenle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılayın kuruluşunun 157. yılı, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı.

        Kızılay Kadın gönüllülerinin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programda, vatandaşlara "Hilal-i Ahmer Çiçeği" dağıtıldı.

        Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Esra Özkoç, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın 157 yıllık iyilik geleneğini yaşatmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

        Hilal-i Ahmer mirasını yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getiren Özkoç, "11 Haziran 1868’de bir grup gönüllünün başlattığı bu büyük iyilik hareketi, bugün geniş bir dayanışma ağına dönüşmüştür." dedi.

        Özkoç, Kızılay'ın yalnızca ihtiyaç sahiplerine ulaşan bir yardım kuruluşu olmadığını vurgulayarak, kurumun aynı zamanda vicdanın, merhametin ve evrensel insanlık değerlerinin sembolü olduğunu ifade etti.

        Kızılay Kadın gönüllüleri olarak bu iyilik hareketinin güçlü bir parçası olduklarını belirten Özkoç, "Sadece maddi yardımlar değil, umudu, şefkati ve kardeşliği de toplumun kalbine ulaştırıyoruz. Afetlerin ortasında, bir çocuğun gözlerinde, yaşlı bir annenin duasında Kızılay ruhunu temsil ediyoruz." diye konuştu.

        "Hilal-i Ahmer Çiçeği"nin sembolik anlamına da değinen Özkoç, çiçeğin geçmişten günümüze taşınan, her yaprağı iyilikle açan merhamet simgesi olduğunu ve kalbi iyilik için atan tüm gönüllerin ortak vicdanını yansıttığını söyledi.

        Özkoç, Kızılay'ın, gönüllü ve bağışçılarının desteğiyle dünyanın önde gelen insani yardım kuruluşları arasında yer aldığını belirterek, Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde artan bağışların bu güvenin en somut göstergesi olduğunu kaydetti.

        Vatandaşlara gönüllülük çağrısında bulunan Özkoç, "Gelin, hepimizin ortak değeri olan Kızılay'ın gönüllüsü olun. Gönüllülük, insanlığımızın, dayanışmanın ve birlikte güçlü olmanın en güzel ifadesidir." dedi.

        Özkoç, törene katılanlara teşekkür ederek, Türk Kızılay'ın kurucularını ve bugüne kadar emek veren tüm gönüllüleri rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        "Akdeniz'in akciğerleri" deniz çayırları görüntülendi
        "Akdeniz'in akciğerleri" deniz çayırları görüntülendi
        Finike'de şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşiye katıldı
        Finike'de şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşiye katıldı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı başladı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı başladı
        İş garantili kolej; 'erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
        İş garantili kolej; 'erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
        Evinin bahçesinde tabancayla vuruldu, hastanede öldü
        Evinin bahçesinde tabancayla vuruldu, hastanede öldü
        Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerini bitirdi, nakille hayata t...
        Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerini bitirdi, nakille hayata t...