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        Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da yol güvenliği için temizlik çalışması yaptı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:47
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        Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da yol güvenliği için temizlik çalışması yaptı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, ilçedeki yol kenarlarında sürücülerin görüşünü kapatan ağaç ve otlar temizlendi.

        Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yapılan çalışmada, yangın riski oluşturabilecek yerlerde de detaylı temizlik gerçekleştirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, ekiplerin vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmaları için çalışma yürüttüğünü bildirdi.

        Bu sayede hem sürücü ve yayaların güvenliğinin artırıldığını hem de çevre düzeni sağlanarak daha estetik görünüm elde edildiğini belirten Turan, "Doğaya zarar vermeden, koruma bilinciyle yürütülen temizlik çalışmasıyla hem çevre hem de trafik güvenliği gözetildi. Bu tür çalışmalarımız yaz boyunca periyodik olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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