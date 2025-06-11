Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde son bir haftada çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 18 şüpheli yakalanarak, bunlardan 11'i tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 95 şüpheli yakalandı.

Aranan kişilere yönelik çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 15 kişi yakalanırken, 10'u cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, 20 oturumda, 555 katılımcıya ve 168 anne ile anne adayına eğitim verildi.

Çalışmalarda, 2 kilo 814 gram esrar, 2 kilo 266 gram skunk, 251 gram metamfetamin, 91 bin 539 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 101 gram fubinica, 127 adet sentetik ecza, 32 kök kenevir bitkisi, 4 gram kokain, 3,5 gram eroin, 4 hassas terazi, 2 silah, 79 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.