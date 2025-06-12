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        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali başladı

        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:51
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        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali başladı
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        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesinde "Kaş Bir Rüya" temasıyla düzenlenen festival, Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

        Törene Vali Hulusi Şahin, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Erol Demirhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol, Festival Direktörü Seren Topaloğlu, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Şahin, kentin yıl boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da gerçekleştirdiği Antalya ziyareti sırasında Aspendos Antik Kenti'ni de ziyaret ettiğini hatırlatan Şahin, "Atatürk, bu alanların korunmasını ve kültürel etkinliklerle yaşatılmasını istemiştir. Bugün Kaş'taki bu antik tiyatroda, onun vasiyetini yerine getiriyoruz. Uluslararası Kaş Film Festivali'nin bu yıl dördüncüsünün düzenlenmesi, festivalin kurumsallaşması açısından önemli bir başarıdır." dedi.

        Tabandan gelen bu tür festivallerin sürdürülebilirliğinin önemine dikkati çeken Şahin, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Şahin ve katılımcılar, festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında dereceye giren "The Light (Işık)" adlı filmi izledi.

        Festival, 15 Haziran'a kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında 11 kısa film sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca yarışma dışı özel seçkiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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