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        Antalya Havalimanı'nda tuvalette bulunan bebek, Rus yetkililere teslim edildi

        Antalya Havalimanı'nda klozete bırakılan Rus uyruklu bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ülkesine gönderilmek üzere Rus yetkililere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:26
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        Antalya Havalimanı'nda tuvalette bulunan bebek, Rus yetkililere teslim edildi
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        Antalya Havalimanı'nda klozete bırakılan Rus uyruklu bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ülkesine gönderilmek üzere Rus yetkililere teslim edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, il müdürlüğü toplantı salonundaki konuşmasında, 2006 doğumlu Rus uyruklu bir kadının, Ekim 2024'te Antalya Havalimanı'ndaki tuvalette doğum yaptığını hatırlattı.

        Annesi tarafından terk edilen bebeğin bir süre hastanede tedavi gördüğünü belirten Sökmen, bebeğin daha sonra Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altına alındığını kaydetti.

        İlgili kurumların ortak çalışmasıyla bebeğe 7 ay 18 gündür titizlikle bakıldığını anlatan Sökmen, "Bu güzel yavrumuzu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğince bebeğin haklarını ve çıkarlarını korumak üzere ön vasi olarak atanan Maria Hanım'a teslim edeceğiz." dedi.

        Sökmen, bebeğin bulunmasından bu yana yürütülen tüm süreçte her türlü bakım ve sorumluluğu üstlenen tüm çalışanlara teşekkür etti.

        Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk yetkililere teşekkür etti.

        Sürecin Bakanlık ve ilgili yetkililer sayesinde kısa sürede tamamlandığını vurgulayan Ryumkov, "Çocuğumuza baktığınız, ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Bugün sevindirici bir gün, çocuğumuz Rusya'ya dönüyor." diye konuştu.

        Moskova'dan gelen Sosyal Hizmetler yetkilileri de Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti, bugünün aynı zaman Rusya'da milli bayram olması dolayısıyla da ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından bebek, ülkesine götürülmek üzere Rus yetkililere teslim edildi.

        - Olay

        Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim 2024'te akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletindeki klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ekaterina Burnazkina ve annesi Elena Burnazkina tutuklanmıştı. Anne Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, bebeğe de kayyım atanmasına karar verilmişti.

        Dava sürecinde Cumhuriyet savcısı, sanığın, yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir almadan, çıplak ve ayakları suyun içinde bir şekilde havalimanı klozetinin içerisine bıraktığının tespit edildiğini belirtmişti.

        Mahkeme heyeti Ekaterina Burnazkina'yı "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırmış, Anne Elena Burnazkina hakkında ise beraat kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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