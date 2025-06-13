Isparta'da kaldırımda yürürken dengesini kaybeden kişi kayalık alana düştü

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Uysal, ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, liman bölgesinde yürüyüşe çıkan Yusuf Uysal (50) kaldırımda dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

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