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        Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:35
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        Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Atatürk Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, mezunların artık sorun çözen, sistem kuran, gelecek inşa eden birer mühendis olduklarını söyledi.

        Dünyanın dört bir yanında Türk mühendislerinin harikalar yarattığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

        "Asıl mesele, sizlerin bu başarıyı burada, kendi toprağınızda, kendi halkınız için üretmeniz. Çünkü bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayallerinize, sizin cesaretinize, sizin etik pusulanıza ihtiyacı var. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyet’in ilk mühendisleri, köprüler, yollar, fabrikalar inşa ederken aynı zamanda karanlıktan aydınlığa geçen bir halkın umudunu, özgüvenini, geleceğe olan inancını inşa ettiler. Şimdi siz, bu yolda yeni köprüler kuracaksınız. Yeni fabrikalar inşa edeceksiniz, yeni buluşlar yapacaksınız, ülkemizin vizyon projelerinde yer alacaksınız. 'Türkiye Yüzyılı'na imzanızı atacaksınız ve hiç tanımadığınız insanların hayatına dokunacaksınız."

        Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hamza Feza Carlak, Doç. Dr. Mehmet Torun, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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