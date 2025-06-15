Antalya'da park halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Sürücü Kerim D, gazetecilere, alevleri fark ederek uyandığını ve 500-600 metre ilerledikten sonra kamyonu durdurduğunu belirtti.

Bu sırada kamyonda uyuduğu belirlenen Kerim D, alevleri fark ederek kamyonu güvenli bir bölgeye çekmek için hareket ettirdi.

Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki Kerim D'ye ait 42 BTL 14 plakalı kamyonda arka lastiklerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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