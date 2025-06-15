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        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:02
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        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Yavuz K.'nin kullandığı 07 ES 904 plakalı otomobil ile Abdurrahman Efe Hekimoğlu (20) yönetimindeki 48 AUR 888 plakalı motosiklet, Ayanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Öte yandan kaza yerine gelen Hekimoğlu'nun babası, sinir krizi geçirdi. Babalar Günü'nde en acı haberi alan gencin babası, "Defalarca motosiklete binmemesi için uyardım, 'oğlum binme' dedim. 'En güzel arabayı alırım ben sana' dedim. Annene nasıl söyleyeceğim ben şimdi." diye gözyaşı döktü.

        Uzun süre motosikletin yanında oturan baba, gencin arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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