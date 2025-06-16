Antalya'da kanseri yenen Aynişan öğretmen öğrencilerine kavuştu

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, meme kanserini erken teşhis ve tedaviyle yenmeyi başaran kimya öğretmeni Aynişan Çoban, çok sevdiği öğrencilerine ve meslektaşlarına kavuştu.

Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 50 yaşındaki Çoban'a 8 Ağustos 2024'te üçüncü evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Her yıl rutin yaptırdığı kontroller sayesinde hastalığı erken teşhis edilen Çoban, 8 kür kemoterapi ve ışın tedavisi aldı, ameliyat oldu.

İki çocuk annesi Çoban, eşinin ve sevdiklerinin de desteğiyle kanseri yenmeyi başardı. Doktoru, mesleğine dönebileceğini söyleyince okuluna koşan Aynişan öğretmene meslektaşları ve öğrencileri sürpriz hazırladı.

Evlerinde pasta, börek yaparak sabah erken saatte okula giden meslektaşları, "Kim ya bu kimyacı", "Yeni gelmedim geri geldim", "Başımızın tacı", "Neşen sonsuz olsun" gibi yazıların yer aldığı çok sayıda pankart hazırladı, öğretmenler odasını balonlarla süsledi.

Derse gireceği sınıfın koridorunda toplanan öğretmen ve öğrencileri, ellerinde balonlar, pankartlarla müzik eşliğinde Çoban'ı karşıladı. Karşısında sevdiklerini görünce şaşıran ve sarılarak mutluluk gözyaşları akan Çoban'ın meslektaşları da sevinç gözyaşı döktü.

- "Kanserim' diye gözünde büyütmesinler" Aynişan Çoban, AA muhabirine, 25 yıllık meslek hayatında unutamayacağı bir anı yaşadığını söyledi. Hastalığı boyunca okuldaki arkadaşlarının desteğini gördüğünü anlatan Çoban, daha izni olmasına rağmen dayanamayıp okuluna döndüğünü ifade etti. Öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu belirten Çoban, "Okula girdim, koridoru döndüm ve o manzarayla karşılaştım. Şaşırdım, güzel gözlerle bakıyorlardı, gerçekten çok duygusaldı, çok özel hissettim. Hepsinin elinde notlar var, o anda hepsine sarılmak istedim. Hepimizin gözyaşları aktı. Çok farklı duygular hissettim." diye konuştu. Çoban, kanseri normal bir hastalık gibi kabul ederek, saçları dökülünce de takı, fular ve bandanalar bağlayarak kendini motive etmeye çalıştığını dile getirdi. Kaşları dökülünce kalemle boyadığını anlatan Çoban, "Aynaya baktığınızda solgunluk görürseniz motivasyonunuz azalıyor. Onun için hep güçlü görünmeye çalıştım. Eşim çok büyük destek oldu. Meslektaşlarım, sevdiklerim sürekli aradı. Ağrılarım çok arttığında 'Az kaldı geçecek' diyordum." ifadelerini kullandı.