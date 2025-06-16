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        Antalya'da uydu izleme cihazı takılan "Flora" ve "Fauna" adlı caretta carettalar denize bırakıldı

        Antalya'da, "Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)" adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, "Flora" ve "Fauna" isimli iki caretta caretta denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:15
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        Antalya'da uydu izleme cihazı takılan "Flora" ve "Fauna" adlı caretta carettalar denize bırakıldı
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        Antalya'da, "Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)" adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, "Flora" ve "Fauna" isimli iki caretta caretta denize bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Manavgat Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda iki caretta carettaya uydu izleme cihazı takıldı.

        "Fauna" ve "Flora" adı verilen caretta carettar, daha sonra Ulualan Halk Plajı'ndan denizle buluşturuldu.

        Geliştirilen mobil uygulama ve web tabanlı platform aracılığıyla deniz kaplumbağalarının heyecanlı yolculuğu bu cihazla kayıt altına alınarak göç yolları harita üzerinden izlenecek. Bu sayede deniz kaplumbağalarının göç yolları haritasının çıkarılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

        - "Beslenme alanlarını, göç rotalarını öğreneceğiz"

        EKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, deniz kaplumbağalarını korumanın ekosistem için önemli olduğunu belirtti.

        Deniz kaplumbağalarının korunması için uydu izleme cihazından elde edilecek bilgilerin önemli olduğuna işaret eden Canbolat, "Uydu cihazıyla caretta carettaların kışlama ve beslenme alanları ile göç rotalarını öğreneceğiz. Denizel ortamda da bu kaplumbağaları korumamız lazım." dedi.

        TÜPRAG Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü Jale Şakıyan Ateş, geçen yıl uydu izleme cihazı takılan "Altın" ve "Gümüş" isimli caretta carettaları 1 yıldır izlediklerini anlattı.

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir hayvan hakkında elde edilecek bilgilerin önemli olduğunu ifade eden Ateş, "Kızılot, Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı. Geleceğe karşı sorumluluğumuz var. Yöredeki okullarda ve turizm işletmelerinde kaplumbağaların korunmasına ilişkin eğitim çalışmaları yaptık." diye konuştu.

        Etkinlik kapsamında su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın çektiği caretta caretta ve diğer deniz canlıların fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı. Ceylan, katılımcılara caretta carettalar ve deniz canlıları hakkında bilgi verdi.

        Etkinliğe ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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