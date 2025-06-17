Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde 1500 caretta caretta yuvası tespit edildi

SÜLEYMAN ELÇİN - Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların Avrupa'daki en önemli yuvalama bölgeleri arasında bulunan Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde 1500 yuva tespit edildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında 30 kilometre uzunluğundaki Belek ve 26 kilometrelik Kızılot sahillerinde yuvaların korunması için gönüllüler çalışma yapıyor.

Bölgede gece gündüz nöbet tutarak yuvaları koruma altına alan ekipler, bu yıl şimdiye kadar 1500 yuva tespit etti.

Üzerine bilgisi yazılan ve GPS ile işaretlenen yuvalardan ilk yavruların da temmuz ortalarında çıkması bekleniyor.

- Havalar geç ısınınca yuvalama da geç başladı

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine, Türkiye'deki caretta caretta yuvalarının büyük bölümünün Antalya sahillerinde bulunduğu bilgisini verdi.

Belek'te 27, Kızılot'ta ise 5 yıldır düzenli çalışma yaptıklarını ifade eden Canbolat, bu yıl havanın geç ısınması nedeniyle yuvalamanın mayıs yerine haziranda başladığını kaydetti. İklim değişikliği nedeniyle bu yıl yuvalama sayısında düşüş olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Bu yıl henüz 1500 yuva tespit ettik. Hava ısındıkça bu sayı daha da artacak. Geçen yıl 6 bin yuva sayısına ulaşmıştık ancak bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle 4 bin yuva olacağını tahmin ediyoruz." dedi. - "Bölgede caretta farkındalığı oluştu" EKAD olarak bölgede yuvaların korunması için bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Canbolat, "Caretta carettalara farkındalık oluşturmak için okullarda, otellerde eğitimler veriyoruz. Bilgilendirme masaları kuruyoruz. Hem arazide çalışmak hem de eğitim çalışmaları yapmak büyük fedakarlık istiyor ama çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bölgede caretta farkındalığı oluştu. Eskiden kaplumbağaları istemeyen oteller şimdi bizi arayıp 'Yuvamız var bakar mısınız' diyorlar. Büyük bir değişimi başardık. Bilinçli kişilerle caretta yuvaları da turizme entegre edilebilir. Turistler de bu konuda çok meraklı." diye konuştu.

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat da havaların geç ısınmasının yuvalamayı da yavru çıkışını da yaklaşık 15-20 gün geciktirdiğini belirtti. İki sahilde yapılan çalışmaların caretta carettaların neslinin devamı için önemli olduğuna dikkati çeken Polat, denize ulaşan 1000 yavrudan yalnızca bir ya da ikisinin erginliğe ulaştığını ifade etti. Polat, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının iklim değişikliğinin olumsuzluklarından etkilenmemesi amacıyla aynı disiplinle yuvaları korumaya devam ettiklerini vurguladı. - Carettaların sahile yuva yaptığı anlar görüntülendi Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, bölgede görev yapan EKAD görevlileri ve gönüllülerin izleme ve koruma çalışmalarına eşlik etti. Ceylan, denizden gelen kaplumbağaların, kumsalı kazarak yaptıkları yuvalara yumurta bırakması ve caretta carettanın yeniden denizle buluşmasını kayıt altına aldı. Ceylan, nesli tehlike altındaki bir türün yumurta bırakma sürecine tanıklık etmenin eşsiz bir duygu olduğunu söyledi.