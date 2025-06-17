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        Macaristan-Gazipaşa charter uçuşları başladı

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 180 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:51 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:07
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        Macaristan-Gazipaşa charter uçuşları başladı
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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 180 yolcu geldi.

        Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Corendon Havayolları tarafından Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'ndan kalkan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

        Macaristan'dan gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

        Uçağın kabin ekibi ile 180 yolcuya protokol üyeleri çiçek verdi, uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Uçaktan iniş yapan turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

        Eylül ayının sonuna kadar sürecek uçuşlar, her salı gerçekleştirilecek.

        Törene, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Aydoğan Ergün ve Derturistik Alanya Bölge Müdürü Levent Danışman ile havalimanı yöneticileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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