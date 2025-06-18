Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler yemin etti

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 akademik yılı yemin töreniyle 289 hekim adayı mesleğe adım attı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törende 6 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 289 öğrenci hekimlik andı içerek mezuniyet sevincini yaşadı.

Vali Hulusi Şahin, doktorluk mesleğinin fedakarlık isteyen, zor ve zahmetli bir meslek olduğunu belirterek, doktorluğun kıymetli ve toplumun her kesiminin dört gözle beklediği bir hizmet olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünya standartlarında sağlık sistemine sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Bugün Avrupa standartlarını yakalamış bir sağlık sistemine ve güçlü bir koruyucu hekimliğe sahipsek, bunu Türk hekimlerine ve Cumhuriyet'in değerlerine borçluyuz. Şimdi bu büyük ordunun birer neferi de bu kardeşlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Türk aydınlanmasının temelini oluşturan üç okulun Mülkiye, Harbiye ve Tıbbiyeden oluştuğunu belirten Şahin, hekimlik mesleğinin yalnızca tedavi sunmanın ötesinde entelektüel bir sorumluluğu da taşıdığını kaydetti.

Türk kadınının, Balkan Harbi'nde, Cihan Harbi'nde ve Çanakkale Cephesi'nde gönüllü olarak görev aldığını ve yaralı Mehmetçiklerimizin tedavilerine yardımcı olduğunu hatırlatan Şahin, Türkiye'de sağlık sektörü ile öğretmenlerin yarıdan fazlasının kadınlardan oluştuğunu bildirdi. - Rektör Özkan'dan hekimlere öneriler Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da 289 hekimi Türk sağlık sistemine kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti: "İyi bir hekim sadece tanı koyan değil, aynı zamanda anlayan, hisseden ve insan onurunu önceleyen kişidir. Ama bunu aklınızda tutarken şunu da asla unutmayın, engelliyi küçümseyen, düşkünle alay eden, hasta mahremiyetini hiçe sayan biri, iyi bir hekim olamaz. Onlara sesleniyorum: Bir hasta tekerlekli sandalyede size geldiğinde yüzünüz asılıyorsa, yoksulun reçetesini yazarken burun kıvırıyorsanız. Hastanızın acısını zayıflık olarak görüyorsanız. O beyaz önlük sizin üzerinizde sadece kumaş parçasıdır. Çünkü o önlük, bilgiyle olduğu kadar ahlakla vicdanla merhametle anlam kazanır. Diplomalar, yalnızca bilgi değil, aynı zamanda insanlığa karşı sorumluluk yükler. Çünkü hekimlik yalnızca tedavi etmek değil, insan onuruna hizmet etmektir. Bir hekimin gerçek gücü, bilgisi kadar yüreğinden gelir."