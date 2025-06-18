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        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler yemin etti

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 akademik yılı yemin töreniyle 289 hekim adayı mesleğe adım attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:29
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        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler yemin etti
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        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 akademik yılı yemin töreniyle 289 hekim adayı mesleğe adım attı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törende 6 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 289 öğrenci hekimlik andı içerek mezuniyet sevincini yaşadı.

        Vali Hulusi Şahin, doktorluk mesleğinin fedakarlık isteyen, zor ve zahmetli bir meslek olduğunu belirterek, doktorluğun kıymetli ve toplumun her kesiminin dört gözle beklediği bir hizmet olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin dünya standartlarında sağlık sistemine sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Bugün Avrupa standartlarını yakalamış bir sağlık sistemine ve güçlü bir koruyucu hekimliğe sahipsek, bunu Türk hekimlerine ve Cumhuriyet'in değerlerine borçluyuz. Şimdi bu büyük ordunun birer neferi de bu kardeşlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Türk aydınlanmasının temelini oluşturan üç okulun Mülkiye, Harbiye ve Tıbbiyeden oluştuğunu belirten Şahin, hekimlik mesleğinin yalnızca tedavi sunmanın ötesinde entelektüel bir sorumluluğu da taşıdığını kaydetti.

        Türk kadınının, Balkan Harbi'nde, Cihan Harbi'nde ve Çanakkale Cephesi'nde gönüllü olarak görev aldığını ve yaralı Mehmetçiklerimizin tedavilerine yardımcı olduğunu hatırlatan Şahin, Türkiye'de sağlık sektörü ile öğretmenlerin yarıdan fazlasının kadınlardan oluştuğunu bildirdi.

        - Rektör Özkan'dan hekimlere öneriler

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da 289 hekimi Türk sağlık sistemine kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

        "İyi bir hekim sadece tanı koyan değil, aynı zamanda anlayan, hisseden ve insan onurunu önceleyen kişidir. Ama bunu aklınızda tutarken şunu da asla unutmayın, engelliyi küçümseyen, düşkünle alay eden, hasta mahremiyetini hiçe sayan biri, iyi bir hekim olamaz. Onlara sesleniyorum: Bir hasta tekerlekli sandalyede size geldiğinde yüzünüz asılıyorsa, yoksulun reçetesini yazarken burun kıvırıyorsanız. Hastanızın acısını zayıflık olarak görüyorsanız. O beyaz önlük sizin üzerinizde sadece kumaş parçasıdır. Çünkü o önlük, bilgiyle olduğu kadar ahlakla vicdanla merhametle anlam kazanır. Diplomalar, yalnızca bilgi değil, aynı zamanda insanlığa karşı sorumluluk yükler. Çünkü hekimlik yalnızca tedavi etmek değil, insan onuruna hizmet etmektir. Bir hekimin gerçek gücü, bilgisi kadar yüreğinden gelir."

        Hekimlere önerilerde bulunan Özkan, "Hastanızın gözlerine baktığınızda, kendinizi değil, onu görün. Onun acısını hissettiğinizde, tıbbın gerçek anlamını kavrayacaksınız. Sizler, bilgiyle donanmış, vicdanla güçlenmiş, ülkesine ve insanlığa adanmış bir nesilsiniz. Safiye Ali’nin azmini, Yaşargil’in derinliğini, Atatürk’ün vizyonunu taşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, fakülte tarihinden bilgiler vererek, mezun olan hekimlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Hekimlik Andını Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Terzioğlu'nun öğrencilerle birlikte okumasının ardından, dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı. Vali Şahin, dönem birincisi Simay Gedik’e yüksek onur belgesini takdim etti.

        Öğrenciler kep attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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