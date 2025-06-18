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        Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:32
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        Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mahmut Mustafa Sümer (22) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda şarampole devrilerek elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, aracın dışına savrulan Sümer'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çarpma nedeniyle kopan elektrik tellerinin araçta çıkardığı yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

        Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

        Sümer'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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