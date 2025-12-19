AKTOB Başkanı Kavaloğlu, 2025 yılını değerlendirdi:

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın bu yıl yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladığını belirterek, sektör olarak bu rakamı önemsediklerini bildirdi.

Kavaloğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya üyeleriyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

Sezonu değerlendiren Kavaloğlu, bu yılı 17 milyon yabancı turistle kapatacaklarını ve bu rakamın son derece önemli olduğunu söyledi.

Ana pazarın Rusya olduğunu ancak Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle bu iki pazarda istenilen büyümenin gerçekleşmediğini ifade eden Kavaloğlu, "Rusya ve Ukrayna savaşının bitmesi durumunda bambaşka bir turizm sezonuna evrileceğiz. 2019'da Rusya'dan 6 milyon seviyesinde turist ağırlamıştık, bu yıl 4 milyonu yakalayacağız. İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada İngiltere ve 4'üncü sırada da Polonya geliyor." dedi.

Kavaloğlu, 2026'da da bu yıla benzer rakamlar beklediklerini kaydetti.

Bu yıl sezonun uzadığını, kasımda da güzel sayıda misafir ağırladıklarını dile getiren Kavaloğlu, "Eylül, ekim ve kasımı çok iyi geçirdik. Kasımda insanlar denize girdiler. Geçmiş yıllara göre baktığımızda iklim şartları çok iyiydi ve bunu misafirlerimiz iyi değerlendirdi." diye konuştu.