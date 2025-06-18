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        Antalya'da amcasının oğlunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'da alacak verecek meselesinden dolayı amcasının oğlunu silahla öldürdüğü ileri sürülen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:57 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:57
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        Antalya'da amcasının oğlunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Antalya'da alacak verecek meselesinden dolayı amcasının oğlunu silahla öldürdüğü ileri sürülen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tahsin A'nın yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Halil Ö, sanık ile maktulün akraba olduğunu ve kurdukları havuz sistemiyle para biriktirdiklerini söyledi.

        Maktul Yusuf A'nın sanığın havuzda biriken parasını batırdığını belirten Halil Ö, "Tahsin oğullarıyla biriktirdiği paranın hepsini Yusuf'a vermişti ama Yusuf bu parayı kriptoda batırmıştı ve başı beladaydı. Hatta Yusuf'u bir süre kendi evimde bile sakladım." dedi.

        Müşteki Recep A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve olayı tek başına gerçekleştirmediğini savundu.

        Mahkeme savcısı, sanık Tahsin A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Tahsin A, 23 Ocak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), boş arazide silahla vurup öldürmüştü. Tahsin A., polislerce yakalanmış, olayda kullandığı tabanca ise arazide bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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