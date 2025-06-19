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        AEAH, enerji verimliliği uygulamalarıyla ilgili yabancı heyeti ağırladı

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (AEAH) Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında hayata geçirilen uygulamalarla ilgili bazı Asya, Avrupa ve Balkan ülkeleri temsilcilerinden oluşan heyete proje tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:03
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        AEAH, enerji verimliliği uygulamalarıyla ilgili yabancı heyeti ağırladı
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        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (AEAH) Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında hayata geçirilen uygulamalarla ilgili bazı Asya, Avrupa ve Balkan ülkeleri temsilcilerinden oluşan heyete proje tanıtımı yapıldı.

        Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, Dünya Bankasının desteklediği proje kapsamında gerçekleştirilen enerji verimliği uygulamalarıyla ilgili yabancı heyeti ağırlayarak, tanıtım ve teknik inceleme gerçekleştirildi.

        Aras, programdaki konuşmasında, Antalya'nın yalnızca turizm değil sağlık sektöründe de öncü şehirlerden olduğunu kaydetti.

        KABEV projesi sayesinde çevreye duyarlılığın daha da arttığını vurgulayan Aras, "Hem çevre hem de sağlık hizmetlerimizin kalitesini yükseltiyoruz. Enerji verimliliği sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda sağlığı koruyan bir yatırımdır." dedi.

        Tanıtım kapsamında, Aras, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden Esra Turan Tombak, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Uzmanı Aditya Alexander Lucas, hastanenin Biyokimya Laboratuvarı Klinik Şefi Prof. Dr. Güzin Aykal konuşmalarıyla projeyle ilgili sunum yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, hastanenin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılan uygulamalarını yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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