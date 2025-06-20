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        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Antalya'da jandarma tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:17
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        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Antalya'da jandarma tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Finike ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur, güven uygulaması yapıldı.

        Yapılan kontrollerde, 98 motosiklet trafikten men edildi.

        Denetimlerde ayrıca 278 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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