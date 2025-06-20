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        Finike'de 28 motosiklet trafikten men edildi

        Finike'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 28 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere ise toplam 291 bin 734 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:19
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        Finike'de 28 motosiklet trafikten men edildi
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        Finike'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 28 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere ise toplam 291 bin 734 lira ceza kesildi.

        Finike Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosikletlere yönelik Turunçova, Yuvalı, Hasyurt, Yesilyurt ve Sahilkent mahallelerinde uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, aralarında hırsızlık malı olduğu, abartı egzoz tertibatı bulunduğu ya da şase numarası kazındığı tespit edilenlerin de yer aldığı toplam 28 motosiklet trafikten men edildi.

        Söz konusu motosikletlerin sürücülerine ise toplam 291 bin 734 lira cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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