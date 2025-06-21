Alanya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

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