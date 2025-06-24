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        İbradı'da 800 kınalı keklik doğaya salındı

        Antalya'nın İbradı ilçesinde 800 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:27
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        İbradı'da 800 kınalı keklik doğaya salındı
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        Antalya'nın İbradı ilçesinde 800 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

        Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği doğadaki keklik popülasyonunu dengelemek, kene gibi zararlı türlerde biyolojik mücadeleye katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirdi.

        Kekliklerin doğaya salınması etkinliğine İbradı Kaymakamı İbrahim Cem Deveci, Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefi Candaş Karabıyık, İlçe Emniyet Amirliği personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefi Candaş Karabıyık, gazetecilere, salım yapılan alanlarda kekliklerin doğaya uyum sağlamaları için gerekli hazırlıkların yapıldığı ve sürecin takip edileceğini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

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