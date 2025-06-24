İbradı'da 800 kınalı keklik doğaya salındı

Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefi Candaş Karabıyık, gazetecilere, salım yapılan alanlarda kekliklerin doğaya uyum sağlamaları için gerekli hazırlıkların yapıldığı ve sürecin takip edileceğini kaydetti.

Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği doğadaki keklik popülasyonunu dengelemek, kene gibi zararlı türlerde biyolojik mücadeleye katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirdi.

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