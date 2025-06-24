Antalya'da "Turizm Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi

Antalya'da turizm sezonunun güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla "Turizm Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Şahin, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen ve kamuoyunda rahatsızlık oluşturan bazı görüntüler üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Söz konusu görüntülerin, turizme zarar veren, toplumun değerleriyle bağdaşmayan davranışlar içerdiğini vurgulayan Şahin, "19 Haziran'da Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında, 4 il valisi, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ile bir toplantı yaptık. O toplantı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda illerimizde de bu konuları değerlendirmek üzere turizm güvenliği toplantıları yapma kararı aldık." dedi.

Şahin, denetimlerin sektörün zararına olmayacağını ifade ederek, alınan tedbirlerin turizm sektörünü daha güçlü ve güvenli hale getireceğini belirtti.

Denetimlerin koordinasyon içerisinde güzellikle, nezaketle, ayrımcılık yapmadan, kararlılıkla ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüleceğini belirten Şahin, "Sadece toplumun tepkisine yol açan hayasızca hareketler veya 18 yaş altı çocukların çalıştırılması değil, gürültü kirliliği, safari ve ATV turları, gezinti tekneleri, alkol ve gıda denetimleri, kaldırım işgalleri ve yangın güvenliği gibi birçok başlık titizlikle denetlenecek." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, sektör temsilcileriyle düzenli olarak bir araya geleceklerini bildirerek, turizm sektörünün hassasiyetlerini dikkate alarak gerekli adımların atılacağını ve kentte turizmin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için kurumların işbirliğiyle çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.