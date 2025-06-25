Antalya'da karısını öldürdüğü iddia edilen koca delil yetersizliğinden beraat etti

Antalya'da karısını av tüfeğiyle vurup, daha sonra intihar süsü verdiği iddia edilen koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, Aksu ilçesinde 14 Şubat sabahı evinde cansız bedeni bulunan Düriye Çiğdem Keklik'i (33) tüfekle vurup, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eşi Hüsamettin Keklik (30) katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık, eşini öldürmediğini, intihar ettiğini öne sürdü.

Maktulün bir gün video göstermek için telefonunu kendisine verdiğini, bu sırada eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüğünü iddia eden sanık, "Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı. Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim. Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Eşimin telefonunu yanıma alarak servisle işe gittim. Yaklaşık 8 saat sonra servisle eve döndüm. Eve girdim oturma odasının kapısını açtığımda eşimi yerde gördüm." diye konuştu.

Evde kendisine ait ruhsatlı bir tüfekle eşinin intihar ettiğini gördüğünü belirten sanık, hemen 112 Acil Servisi aradığını belirtti.

Sanık, sehpanın üzerinde bulduğu mektubu okuduğunu ifade ederek, "Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Maktulün babası Ekrem Karacan ise olaydan yaklaşık 3 ay öncesinden itibaren kızıyla görüşmediğini belirterek, "Eşim kızımı aramış. Telefonu önce açmamış, üçüncü arayışında ise sanığın ağabeyi telefonu açmış ve gelmemiz gerektiğini söylemiş. Eve gittiğimizde kızımın öldüğünü öğrendik." diye konuştu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, kriminal raporları, adli tıp bulguları, olay yeri inceleme tutanakları ve sanığın savunması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği belirterek, sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.