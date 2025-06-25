Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş

Kaş, 2. Dünya Savaşı'nda Meis Adası'ndaki İngiliz üslerini bombalarken düşürülen İtalyan yapımı savaş uçağı, 3 bin 300 yıllık olduğu belirtilen Uluburun Batığı'nın replikası, geçen yıl Türk Hava Kuvvetlerinin bağışıyla ilçeye getirilerek batırılan D-47 kargo uçağı ve 2 yıl önce batırılan 45 tonluk "emekli tank", antik kalıntılar, doğal güzellikler ve yüzlerce objeye ev sahipliği yapıyor.

TALİP DEMİRCİ - Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesi, su altı zenginlikleriyle dalış turizmine hizmet veriyor.

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