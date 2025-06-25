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        Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş

        TALİP DEMİRCİ - Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesi, su altı zenginlikleriyle dalış turizmine hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:03
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        Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş
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        TALİP DEMİRCİ - Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesi, su altı zenginlikleriyle dalış turizmine hizmet veriyor.

        Kaş, 2. Dünya Savaşı'nda Meis Adası'ndaki İngiliz üslerini bombalarken düşürülen İtalyan yapımı savaş uçağı, 3 bin 300 yıllık olduğu belirtilen Uluburun Batığı'nın replikası, geçen yıl Türk Hava Kuvvetlerinin bağışıyla ilçeye getirilerek batırılan D-47 kargo uçağı ve 2 yıl önce batırılan 45 tonluk "emekli tank", antik kalıntılar, doğal güzellikler ve yüzlerce objeye ev sahipliği yapıyor.

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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