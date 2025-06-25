GÜNCELLEME 2 - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.

Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

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