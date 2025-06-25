GÜNCELLEME 2 - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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