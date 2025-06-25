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        Antalya'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında eğitim düzenlendi

        Antalya'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimlerinin beşincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:44 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:44
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        Antalya'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında eğitim düzenlendi
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        Antalya'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimlerinin beşincisi gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlık sistemi içerisindeki etkinliğinin artırılması ve koruyucu-önleyici sağlık hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla sunulması amacıyla eğitim düzenlendi.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen eğitimler, Finike İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz Sağlıklı Hayat Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

        Finike İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi, Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Demre Toplum Sağlığı Merkezi ve Kaş İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinin katılım sağladığı hizmet içi eğitimlerle toplum sağlığının daha ileri seviyelere taşınması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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