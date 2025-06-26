Antalya'da umuma açık yerler denetlendi

Uygulama kapsamında, eksikleri olduğu tespit edilen 4 iş yerine idari işlem uygulandı.

Toplam 80 ekip ve 296 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 194 iş yeri denetlenirken 2 bin 477 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla "Umuma Açık Yer Uygulaması" yapıldı.

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