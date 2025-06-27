Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik ve Aksu'da çıkan yangınlar söndürüldü

        Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde ziraat ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik ve Aksu'da çıkan yangınlar söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde ziraat ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Serik Yumaklar mahallesi Şimşekler mevkisindeki ziraat alanı ile Aksu ilçesi Kumköy mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangınlar çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Serik Orman işletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar söndürüldü.

        Yangınlarda toplam 3 dekar alan zarar gördü.

        Ayrıca Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda sabah saatlerinde başlayan yangınlara müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını
        Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını
        GÜNCELLEME - Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
        Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
        Antalya'da kamu kurumları çalışanları voleybol turnuvasında mücadele etti
        Antalya'da kamu kurumları çalışanları voleybol turnuvasında mücadele etti
        Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında spor etkinlikleri düzenl...
        Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında spor etkinlikleri düzenl...
        Antalya'nın Aksu ilçesindeki kaçak işletmeler yıkıldı
        Antalya'nın Aksu ilçesindeki kaçak işletmeler yıkıldı