Serik ve Aksu'da çıkan yangınlar söndürüldü

Ayrıca Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda sabah saatlerinde başlayan yangınlara müdahale sürüyor.

Serik Yumaklar mahallesi Şimşekler mevkisindeki ziraat alanı ile Aksu ilçesi Kumköy mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangınlar çıktı.

Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde ziraat ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

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