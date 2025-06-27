Antalya'da darbettikleri kişinin otomobil çarpması sonucu ölümüne neden olan sanıklar tahliye edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 15 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar, yeniden yargılama sonucunda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çağrı Aktaş'ın (30) ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu sanıklardan Fatih Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuklu sanık Cömert Y. ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar Fatih Ç. ve Cömert Y. suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini istedi.

Duruşmada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklukta geçirilen süre göz önüne alınarak tahliye edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Ç. ve Cömert Y'ye 15 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 9 yıl 4 ay 15 güne indiren mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak sanıkların tahliyelerine karar verdi.