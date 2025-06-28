Kaş'ta Zeynep Bastık konser verdi

Kaş Belediyesi tarafından 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Kaş Limanı'nda Zeynep Bastık konseriyle devam etti.

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