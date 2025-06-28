Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş'ta Zeynep Bastık konser verdi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Zeynep Bastık konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş'ta Zeynep Bastık konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Zeynep Bastık konser verdi.

        Kaş Belediyesi tarafından 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Kaş Limanı'nda Zeynep Bastık konseriyle devam etti.

        Alanı saatler öncesinden vatandaşlar doldururken, pop müzik şarkıcısı Zeynep Bastık sahneye alkışlar eşliğinde çıktı.

        Birbirinden güzel şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı, hareketli müzikler eşliğinde danslar sergiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı
        26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı
        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevini bırakacağını açıkladı
        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevini bırakacağını açıkladı
        Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Antalya'da ilk tiyatro oyunu...
        Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Antalya'da ilk tiyatro oyunu...
        Antalya'da 7 noktada çıkan yangınlar hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol alt...
        Antalya'da 7 noktada çıkan yangınlar hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol alt...
        Darbettikleri Çağrı'yı yolda bırakıp ölümüne neden olmakla suçlanan 2 sanığ...
        Darbettikleri Çağrı'yı yolda bırakıp ölümüne neden olmakla suçlanan 2 sanığ...
        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada çıkan yangınlar kontrol altında (3)
        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada çıkan yangınlar kontrol altında (3)