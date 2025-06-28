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        Alanya'da otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:49
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        Alanya'da otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bulgaristan uyruklu D.İ.T. (62) idaresindeki yabancı plakalı otobüs, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda Sinan Akdal (36) kontrolündeki 07 CAF 933 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akdal'ın cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi.

        Sinan Akdal'ın Okurcalar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.

        Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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