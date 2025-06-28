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        Kumluca Belediyesinden sıfır atık uygulaması

        Kumluca Belediyesi tarafından özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan turizm bölgelerine ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını sağlamak için sıfır atık kutuları yerleştirilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:50 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:50
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        Kumluca Belediyesinden sıfır atık uygulaması
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        Kumluca Belediyesi tarafından özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan turizm bölgelerine ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını sağlamak için sıfır atık kutuları yerleştirilmeye başlandı.

        Belediye ekipleri, sıfır atık uygulaması kapsamında atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla nüfusun yoğun olduğu turizm beldeleri başta olmak üzere ilçede çeşitli noktalara sıfır atık kutuları yerleştirdi.

        Yerleştirilen kutular aracılığıyla cam, plastik, metal ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir atıklar, doğaya zarar vermeden toplanacak.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

        Ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılmasının, doğayı korumak adına önem taşıdığını belirten Avcıoğlu, "Bu uygulamalar sadece bugünü değil, geleceği de korumaya yönelik bir adımdır. Ayrıca önümüzdeki dönemde yeni sıfır atık proje ve uygulamalarını da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu sürece katkı sunmalarını bekliyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir Kumluca bırakmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Projenin ilk etabını turizm bölgelerinden başlattıklarını anlatan Avcıoğlu, uygulamanın ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedeflediklerini kaydetti.

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