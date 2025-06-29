Alanya'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'de paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık alana düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Can, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan alındı.
Vücudunda ezikler olduğu tespit edilen Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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