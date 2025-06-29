Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi

        19. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı'nda erkeklerde Yunan yüzücü Fotios Diakodimitris, kadınlarda ise Türk sporcu Yaprak Özdemir ilk sırayı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:22 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        19. Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı'nda erkeklerde Yunan yüzücü Fotios Diakodimitris, kadınlarda ise Türk sporcu Yaprak Özdemir ilk sırayı aldı.

        Kaş Belediyesi tarafından 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği kapsamında düzenlenen yarışta 16 ülkeden 193 sporcu, Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a kadar süren 7 kilometrelik parkurda kulaç attı.

        Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirilen yarışların erkekler kategorisinde Yunan yüzücü Fotios Diakodimitris 1 saat 39 dakika 05 saniye ile birinci, Türk sporcu Bekir Emrah Gemicioğlu 1 saat 42 dakika 38 saniye ile ikinci, Moldovalı yüzücü Luri Cipac ise 1 saat 52 dakika 46 saniyelik performansıyla üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Türk sporcu Yaprak Özdemir 2 saat 1 dakika 10 saniyelik zamanlamasıyla ilk sırayı alırken, İngiliz yüzücü Grace Pattle 2 saat 8 dakika 3 saniye ile ikinci, Letonya'dan Anna Aleksandrova da 2 saat 29 dakika 51 saniyede parkuru tamamlayarak üçüncülüğü elde etti.

        Erkekler şampiyonu Diakodimitris, AA muhabirine, 4 yıldır yarışlarda yer aldığını Türkiye'de ilk kez yarışlara katıldığını ifade etti.

        Diakodimitris, "Yunanistan'da katıldığım yarışmalarda da hep dereceler aldım. Çok karışık duygular yaşadım. Türkiye ve Meis arasında yüzmek benim için çok önemliydi. İlk 2 kilometre kolaydı. Ortalarda rüzgar vardı. Dağın tepesine odaklanarak yönümü buldum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye de bizi seviyor. 3 gündür buradayım ve herkes çok kibar davranıyor. İki ülke arasında kavga olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

        Yaprak Özdemir ise güzel bir yarış olduğunu, orta kısımlarda biraz zorlandığını söyledi.

        Özdemir, "Çıkışta ve bitişte çok rahattım. Yaklaşık 1 yıldır antrenman yapıyordum mutluyum, emeklerimin karşılığını aldım. İki ülke arasında olması çok güzel." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yangın!
        İzmir'de yangın!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan 2 ayrı orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan 2 ayrı orman yangını kontrol altına alındı
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Antalya Aksu'da orman yangını
        Antalya Aksu'da orman yangını
        Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü kayalıklara çarptı
        Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü kayalıklara çarptı
        Antalya'da çıkan 2 ayrı orman yangınına müdahale ediliyor
        Antalya'da çıkan 2 ayrı orman yangınına müdahale ediliyor