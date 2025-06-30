GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahale etti.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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